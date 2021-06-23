Tekirdağ'da şiddetli yağmur hazırlıksız yakaladı - Son Dakika

Tekirdağ'da şiddetli yağmur hazırlıksız yakaladı

TEKİRDAĞ - Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra beklenen yağış Tekirdağ'da bir anda bastırdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Tekirdağ'da beklenen yağış bir anda bastırdı. Sabah saatlerinde sıcak ve güneşli havaya kanıp hazırlıksız dışarıya çıkan bazı vatandaşlar bir anda bastıran yağışa hazırlıksız yakalandı. Vatandaşlardan bazıları tente ve duraklarda yağmurdan korunmak için beklerken, yağış nedeniyle cadde aralarında su birikintileri oluştu.

Şiddetli yağış sebebiyle cadde aralarındaki trafikte de zaman zaman aksamlar yaşandı.