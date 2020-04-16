Tekirdağ'da sokak hayvanlarını beslediler - Son Dakika

Tekirdağ'da sokak hayvanlarını beslediler

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın Sokak hayvanlarına yönelik beslenme ve bakımlarıyla ilgili genelgesinin ardından Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, sokak hayvanları besledi.

Malkara Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli veteriner hekimler Ferhat Sinan Yılmaz ve Ozan Bulut tarafından yiyecek bulmakta zorlanabilecek olan sokak hayvanlarının aç kalmaması için belirli noktalara yem bırakıldı ve sokak hayvanlarının su durumları kontrol edildi. Malkara ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, bakanlık genelgesi üzerine sokak hayvanlarının beslenmesinin düzenli süreceğini belirterek, "Park, bahçe gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit edilen noktalara düzenli mama, yem ve yiyecek bırakılarak hayvanların yaşam alanları devamlı kontrol edilecektir. Koronavirüs salgını sadece insan hayatını değil, sokak hayvanlarının da hayatını olumsuz etkilediği, sosyal izolasyonun sağlanması amacıyla gündelik yaşamın olağan koşullarının değişmesi ve yiyecek içecek servisi yapılan yerlerin tüketim kapasitesinin düşmesi nedeniyle artık yiyeceklerden beslenen sokak hayvanları açısından yiyecek bulma zorluğu ortaya çıktığı görülmüş ve gerekli tedbirler alınmıştır" dedi.