Tekirdağ'da şoke eden hırsızlık...Bakımı biten 500 bin liralık traktörler çalındı - Son Dakika

Tekirdağ'da şoke eden hırsızlık...Bakımı biten 500 bin liralık traktörler çalındı

27.11.2020 13:38

Tekirdağ'da şoke eden hırsızlık...Bakımı biten 500 bin liralık traktörler çalındı Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kışlık bakımı yapıldıktan sonra tamirci dükkanının karşısına park edilen yaklaşık 500 bin lira değerindeki 2 traktör, gece yarısı çalındı.

Tekirdağ'da şoke eden hırsızlık...Bakımı biten 500 bin liralık traktörler çalındı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kışlık bakımı yapıldıktan sonra tamirci dükkanının karşısına park edilen yaklaşık 500 bin lira değerindeki 2 traktör, gece yarısı çalındı.

Olay, gece yarısı Malkara Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.Ö. ve R.B.'ye ait iki traktör, sahipleri tarafından kışlık bakımı yapılması için ustaya götürüldü. Bakımı tamamlanan çift çeker traktörler işyeri önüne park edildi. Gece yarısı çevrede kimsenin olmayışını fırsat bilen kimliği belirsiz kişiler, yaklaşık 500 bin lira değerindeki iki traktörü çalarak, kayıplara karıştı.

Traktörlerden biri bulundu

Olayın ardından kapsamlı çalışma başlatan polis ekipleri, A.Ö.'ye ait traktörü Süleymanpaşa ilçesinde buldu. Kısa sürede bulunan traktör, polis ekiplerince sahibi A.Ö.'ye teslim edildi. Traktör sahibi A.Ö. de Malkara emniyetine ve il asayiş ekiplerine teşekkür etti. Diğer traktörün bulunması ve hırsızların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

"Çalındığını duyunca başıma ağrılar girdi"

Olayın ardından konuşan Malkara Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Ercan Selvi, "Maalesef iki adet traktörün çalınması bizi çok üzdü. Gerçekten olayı duyunca başıma ağrılar girdi. Artık en kısa zamanda sanayi sitemize 13 giriş ve çıkışın kapatılması için adımlarımızı atacağız. Bu giriş ve çıkışların en kısa zamanda kapatılması için yetkililere gerekli bilgilendirmeyi yaptık. Kapıların gece kapatılarak tek kapıdan giriş ve çıkışların sağlanmasını amaçlıyoruz. Ayrıca traktörlerden birinin kısa sürede bulunduğu için polis ekiplerimize teşekkür ediyorum" dedi

Tekirdağ'da şoke eden hırsızlık...Bakımı biten 500 bin liralık traktörler çalındı
Tekirdağ'da şoke eden hırsızlık...Bakımı biten 500 bin liralık traktörler çalındı
Tekirdağ'da şoke eden hırsızlık...Bakımı biten 500 bin liralık traktörler çalındı
Tekirdağ'da şoke eden hırsızlık...Bakımı biten 500 bin liralık traktörler çalındı
Tekirdağ'da şoke eden hırsızlık...Bakımı biten 500 bin liralık traktörler çalındı
Tekirdağ'da şoke eden hırsızlık...Bakımı biten 500 bin liralık traktörler çalındı
Tekirdağ'da şoke eden hırsızlık...Bakımı biten 500 bin liralık traktörler çalındı
Tekirdağ'da şoke eden hırsızlık...Bakımı biten 500 bin liralık traktörler çalındı
Tekirdağ'da şoke eden hırsızlık...Bakımı biten 500 bin liralık traktörler çalındı

Sanayi Sitesi, Tekirdağ, Traktör, Malkara, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da şoke eden hırsızlık...Bakımı biten 500 bin liralık traktörler çalındı - Son Dakika


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