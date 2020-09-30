Tekirdağ'da tarihi eserler afetlerde zarar görmemesi için sabitleniyor - Son Dakika

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi'nde sergilenen tarihi eserlerin olası bir afet anında korunması için sabitleme çalışmalarına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Trakya'nın eski medeniyetlerini ortaya koyan, geçmişten geleceğe ışık tutan tarihi eserlerin korunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel Dönüşüm Dairesi Afet Şube Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında, afet riski altında yaşayan tüm vatandaşların ve geçmişten geleceğe ışık tutan tarihi eserlerin güvenliği için çalışmalar yapılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyüşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, bu çalışmayla müzede bulunan tarihi eserlerin farklı sabitleme yöntemleriyle güvence altına alındığını belirtti.

Talep eden tüm kamu kurum ve kuruluşlarının eşyalarının sabitlenmesi konusunda destek vermeye hazır olduklarını ifade eden Albayrak, şunları kaydetti.

"Projemizi benzer çalışmalardan ayıran en önemli özelliği, deprem riski altında yaşayan vatandaşlarımızın var olan riskin farkındalığını anlayarak güvenliklerini artırmada bilinçlenmelerinin ve duyarlı olmalarının sağlanmasıdır. Güvenli yapılarda yaşama bilinci ile gelecek kuşaklara sağlam olarak aktarılabilen tarihi eserler, şehirlerin gelişimine ve tanıtımına da önemli katkılar sağlar. Belediyenin afetlere karşı yürüttüğü bu yenilikçi proje tarihi ve kültürel mirasımıza ve vatandaşlarımıza verilen değerler konusunda öncüdür.Projemiz sadece müze ve tarihi eserlerimiz ile sınırlı değildir."