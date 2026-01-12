Tekirdağ'da Teyze Cinayeti: Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
Tekirdağ'da Teyze Cinayeti: Zanlı Tutuklandı

Tekirdağ\'da Teyze Cinayeti: Zanlı Tutuklandı
12.01.2026 19:26
Tekirdağ'da, teyzesini bıçaklayarak öldüren İ.Ç. tutuklandı, eşi C.Ç. ise serbest bırakıldı.

Tekirdağ'da, teyzesini öldürdüğü iddia edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Binnaz Eriş'in yangın çıkan evde bıçaklanmış halde ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Eriş'in yeğeni İ.Ç. ile eşi C.Ç.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar adliyeye sevk edildi.

Eriş'in yeğeni İ.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, eşi C.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hürriyet Mahallesi'nde 3 gün önce bir apartmanın üçüncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, yangının söndürülmesinin ardından evde yapılan incelemede, yerde bıçaklanmış halde bir kadın cesedi bulunmuştu.

Yürütülen soruşturma kapsamında Eriş'in kız kardeşinin kızı İ.Ç. ile kocası C.Ç. gözaltına alınmış, zanlı İ.Ç. emniyette verdiği ifadede cinayeti işlediğini itiraf etmişti.

İ.Ç.'nin evde bulunan ziynet eşyası ve bir miktar parayı da aldığı, Eriş'i bıçakla öldürdükten sonra cesedini yakmak için evde yangın çıkardığı iddia edilmişti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Teyze Cinayeti: Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Tekirdağ'da Teyze Cinayeti: Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
