Tekirdağ\'da Torik Bolluğu

04.02.2026 15:05
Tekirdağ açıklarında 500 kasa torik balığı avlandı, balıkçılar ciddi kazanç sağladı.

Tekirdağ açıklarında avlanan yaklaşık 500 kasa dolusu torik balığı balıkçıların yüzünü güldürdü.

Marmaraereğlisi açıklarında denize açılan Tekirdağlı balıkçılar, sezonun en bereketli günlerinden birini yaşadı. Ağlara takılan yüzlerce torik balığı teknelerde yoğunluk oluştururken, limana dönüşte yaklaşık 500 kasa dolusu torik dikkat çekti. Yüksek yağ oranı ve güçlü aromasıyla sofralarda yoğun talep gören torik, av miktarının artmasıyla hem tezgahlarda hareketlilik oluşturdu hem de balıkçılar için önemli bir ticari kazanç kapısı oldu. Toriklerin tanesi ise 2 bin 500 TL'ye satılıyor.

Balıkçılardan Salim Güler, günün verimli geçtiğini belirterek, "Güzel bir balık yakaladık, bereketli olsun. Yaklaşık 1000 adet torik avladık" dedi.

Torik avının yanı sıra yüzlerce kasa sardalya balığının da teknelere yüklendiği gözlendi. Balıkçılar, torik bolluğunun hem kendileri hem de tezgahlar için hareketlilik oluşturduğunu ifade etti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Balıkçılık, Tekirdağ, Ekonomi, Son Dakika

