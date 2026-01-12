Tekirdağ'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
Tekirdağ'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

12.01.2026 16:24
Hayrabolu'da otomobil ile kamyonet çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Hayrabolu-Malkara il yolu üzerinde Karababa Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Hayrabolu yönünden Malkara istikametine seyir halinde olan 22 AEK 072 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 34 VS 5112 plakalı kamyonetin karşılıklı ve yandan çarpışması sonucu çift taraflı ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi.

Kazada 22 AEK 072 plakalı otomobilin sürücüsü S.D. olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı otomobilde yolcu olarak bulunan T.D. ile P.D. yaralanarak Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan 34 VS 5112 plakalı kamyonetin sürücüsü N.G. ise kazada hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine sevk edilen 23. Trafik Jandarması ekipleri tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Hayrabolu, Otomobil, Güvenlik, Tekirdağ, Olaylar, 3-sayfa, Trafik, Son Dakika

17:15
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, sorunlarını kendi öz dinamikleriyle çözmeli
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, sorunlarını kendi öz dinamikleriyle çözmeli
17:02
TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı’na Hacıosmanoğlu’nun giydiği forma damga vurdu
TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı'na Hacıosmanoğlu'nun giydiği forma damga vurdu
16:42
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi
16:12
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
15:19
Esra evde öldürüldü Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında
Esra evde öldürüldü! Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında
14:45
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler Rojin Kabaiş’in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı
