Tekirdağ'da traktörle gelininin ayağının üzerinden geçen kayınbaba gözaltına alındı - Son Dakika
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Tekirdağ'da traktörle gelininin ayağının üzerinden geçen kayınbaba gözaltına alındı

10.04.2022 17:06
Tekirdağ'da traktörle gelininin ayağının üzerinden geçen kayınbaba gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde traktörle gelininin ayağının üzerinden geçtiği iddia edilen kayınbaba gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde traktörle gelininin ayağının üzerinden geçtiği iddia edilen kayınbaba gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kepenekli Mahallesi'nde H.B. (85) ve oğlu M.B. arasından tartışma çıktı.

Daha sonra H.B. traktöre binip gitmeye çalıştığı sırada traktörün önüne geçmeye çalışan gelini S.B'nin ayağının üzerinden geçti.

Yere düşüp başını çarpan S.B. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli H.B. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da traktörle gelininin ayağının üzerinden geçen kayınbaba gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da traktörle gelininin ayağının üzerinden geçen kayınbaba gözaltına alındı - Son Dakika
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