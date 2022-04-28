"Trakya'nın Sarı Gelinliği Kanola" etkinliği düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

"Trakya'nın Sarı Gelinliği Kanola" etkinliği düzenlendi

28.04.2022 17:52

Tekirdağ'da çiçek açan kanola bitkisiyle sarıya bürünen tarlalar, fotoğraf tutkunlarına ev sahipliği yaptı.

Tekirdağ'da çiçek açan kanola bitkisiyle sarıya bürünen tarlalar, fotoğraf tutkunlarına ev sahipliği yaptı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Marmaraereğlisi ilçesinde düzenlenen "Trakya'nın Sarı Gelinliği Kanola" etkinliğinde, çiçek açan kanola bitkisiyle sarıya bürünen tarlaları fon yapan fotoğraf tutkunları, en güzel kareyi yakalamaya çalıştı.

Kent sakinleri, kanola tarlasında oluşturulan dekorlarda fotoğraf çektirmek için adeta birbiriyle yarıştı.

Vali Aziz Yıldırım, etkinlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, Tekirdağ'ın sanayi kenti olduğu kadar tarım kenti de olduğunu söyledi.

Ülkedeki kanola üretiminin yüzde 33'ünün Tekirdağ'da yapıldığını ifade eden Yıldırım, "Kanolanın herkes tarafından duyulması, bilinmesi için çok anlamlı bir etkinlik oldu. Görseli çok güzel, insanlar çok renkli fotoğraflar çekiliyor. Herkesin bu güzellikleri gelip görmesi gerekir." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu da fotoğraf tutkunlarını Tekirdağ'a davet etti.

Kanolanın sunduğu görsel şölenin en fazla 25 gün sürdüğünü dile getiren Hacıoğlu, "Agro turizm, eko turizm, gastronomi turizmi, doğa turizm hepsi ilimizde mevcut. Agro turizme katkısı olması için bu etkinliği düzenledik. Aynı zamanda fotoğraf tutkunları da etkinlikte birbirinden güzel kareler yakalamaya çalıştı." diye konuştu.

Pavli Atölye Sanat Yönetmeni Gülşen Gürses de tarlayı dekorlarla süslediklerini, bu dekorların güzel fotoğraf karelerinin ortaya çıkmasına katkı sağladığını ifade etti.

Vali Yıldırım, konuşmaların ardından kanola fotoğraflarından oluşan sergiyi gezdi, kanola tarlasında fotoğraf çektirdi.

Trakya'nın Sarı Gelinliği Kanola etkinliği düzenlendi
Trakya'nın Sarı Gelinliği Kanola etkinliği düzenlendi
Trakya'nın Sarı Gelinliği Kanola etkinliği düzenlendi
Trakya'nın Sarı Gelinliği Kanola etkinliği düzenlendi
Trakya'nın Sarı Gelinliği Kanola etkinliği düzenlendi
Trakya'nın Sarı Gelinliği Kanola etkinliği düzenlendi
Trakya'nın Sarı Gelinliği Kanola etkinliği düzenlendi
Trakya'nın Sarı Gelinliği Kanola etkinliği düzenlendi
Trakya'nın Sarı Gelinliği Kanola etkinliği düzenlendi

YORUMLAR
500
Kanolaların sarıya boyadığı tarlalar fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor Kanolaların sarıya boyadığı tarlalar fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor Kanada'da Anzak Günü etkinliği düzenlendi Kanada'da Anzak Günü etkinliği düzenlendi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Trakya'nın Sarı Gelinliği Kanola' etkinliği düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
19:11 Galatasaray'da başkanlık seçimi iptal edildi!
19:10 Elon Musk'tan Trump'ın sosyal medya platformu Truth Social'a isim önerisi geldi!
18:43 Liverpool, Jurgen Klopp'la sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı!
18:38 Alkol masasında Kadir Gecesi kutlaması yapan çalışanları hakkında Pegasus açıklama yaptı: Gerekli aksiyonlar alınacak
18:23 Türkiye ile Ermenistan arasındaki üçüncü görüşme 3 Mayıs'ta gerçekleşecek
18:22 CHP'li Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap verdi: Kendisini İsmet Özel'e havale ediyorum
18:19 Antalyaspor Teknik Direktörü Şahin, 16 yaşındayken Ronaldo'ya verdiği sözü açıkladı
18:17 Dünyanın en büyük mavi elması rekor fiyata satıldı!
18:07 İngiliz basını, 41 sivili öldüren Esed rejiminin katliamına ait görüntüleri paylaştı
18:00 Aylarca aç bırakılan aslanların son görüntüsü görenleri korkuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 19:27:05. #1.11#
SON DAKİKA: "Trakya'nın Sarı Gelinliği Kanola" etkinliği düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement