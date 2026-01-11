Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

11.01.2026 11:19
Tekirdağ'da 4 şüpheli uyuşturucuyla yakalandı, gözaltına alındılar.

Çorlu ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde M.K'nin evinde arama yaptı.

Aramada uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi'nde şüphe üzerine E.U'yu durdurdu.

Üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy ilçesinde yaptığı denetimlerde şüphe üzerine 4 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

