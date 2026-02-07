Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucu maddeyle yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 6 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında ve bir otomobilde yapılan aramada, 21 gram eroin, 20 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.