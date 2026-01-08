Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 27 Gözaltı

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 27 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Aydoğdu Mahallesi'nde son bir haftada uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan çalışma sonrası, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Aramalarda, 118 gram sentetik uyuşturucu, 66 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonlarda yakalanan 27 şüpheli emniyet müdürlüğüne götürüldü.
