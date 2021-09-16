Tekirdağ'da üzerinde uyuşturucu hap ile yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Ekipler, Çerkezköy ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri Ş.K. ve S.A. üzerinde arama yaptı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarını sürdürüyor.

Son Dakika! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaştı: Bu şehirlerden birindeyseniz, şimdi daha da dikkatli olmalısınız