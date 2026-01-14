Tekirdağ'da Yangın Cinayeti: 2 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Tekirdağ'da Yangın Cinayeti: 2 Tutuklama

Tekirdağ\'da Yangın Cinayeti: 2 Tutuklama
14.01.2026 12:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süleymanpaşa'da yangın sonrası bıçaklanmış kadının cinayetinde 2 kişi tutuklandı, 5 kişi yakalandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir evde çıkan yangının ardından bıçaklanmış halde ölü bulunan kadının öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden biri daha tutuklanarak toplamda tutuklu sayısı 2'ye çıktı.

Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde bir apartmanın üçüncü katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının ardından evde yapılan incelemede Binnaz Eriş'in bıçaklanarak hayatını kaybettiği tespit edildi. İlk değerlendirmelerde, cinayetin ardından delilleri yok etmek amacıyla yangın çıkarıldığı ihtimali üzerinde duruldu.

Olayla ilgili Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Yapılan çalışmalar sonucunda, Binnaz Eriş'i öldürdüğü iddiasıyla kız kardeşinin kızı İ.Ç. ile eşi C.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerden İ.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, C.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

5 kişi daha yakalandı

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte İ.Ç.'nin sevgilisi olduğu iddia edilen Ö.B.'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi daha yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenilirken toplam tutuklu sayısı 2 kişi, adli kontrol şartıyla serbest kalanların sayısı ise 5 kişiye yükseldi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Tekirdağ, Cinayet, Olaylar, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Tekirdağ'da Yangın Cinayeti: 2 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da meraklıları için “şantiye izleme alanı“ oluşturuldu Ordu'da meraklıları için "şantiye izleme alanı" oluşturuldu
Esra’yı boğarak öldüren annesi ve sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı Esra'yı boğarak öldüren annesi ve sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı
İspanyol şarkıcı Julio Iglesias, taciz suçlaması İspanyol şarkıcı Julio Iglesias, taciz suçlaması
Yeni takımları belli oldu Fenerbahçe’de iki ayrılık birden Yeni takımları belli oldu! Fenerbahçe'de iki ayrılık birden
Feti Yıldız: Ahmet Özer ile Ahmet Türk’ün göreve iadesinde sakınca yoktur Feti Yıldız: Ahmet Özer ile Ahmet Türk'ün göreve iadesinde sakınca yoktur
Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore’nin eski devlet başkan için idam talebi Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore'nin eski devlet başkan için idam talebi

12:20
Türkiye devrede İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD’li makamlarla da görüşülüyor
Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor
12:16
İfadesinde ’’İmamoğlu’nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim’’ dedi Fotoğraflar ortaya çıktı
İfadesinde ''İmamoğlu'nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim'' dedi! Fotoğraflar ortaya çıktı
11:44
Türkiye’nin yanı başında büyük çatışma Takviye kuvvetler yola çıktı
Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Takviye kuvvetler yola çıktı
11:42
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
11:32
Muslukları altından Dünyaca ünlü ismin taşınmayı düşündüğü malikane olay oldu
Muslukları altından! Dünyaca ünlü ismin taşınmayı düşündüğü malikane olay oldu
11:22
İstanbul’da gıdada “Sıfır Tolerans“ dönemi
İstanbul'da gıdada "Sıfır Tolerans" dönemi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 13:14:06. #7.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Yangın Cinayeti: 2 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.