Tekirdağ'da Ziyaretler Gerçekleşti - Son Dakika
Tekirdağ'da Ziyaretler Gerçekleşti

07.02.2026 11:13
İlhami Özcan Aygun, hastane ve üniversite yöneticilerini ziyaret etti, sağlık hizmetleri konuşuldu.

Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Aygun ve Tabakoğlu bir süre sohbet etti.

Ziyarette, İl Sağlık Müdürü Lütfi Çağatay Onar da yer aldı. Tabakoğlu, ziyaret için Aygun'a teşekkür etti.

-Süleymanpaşa Kaymakamı Tunçer'e ziyaret

27. ve 57. Alayları Yaşatma Araştırma Gönüllüleri Derneği Başkanı Hikmet Yılmaz, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer'i ziyaret etti.

Yılmaz ve Tunçer makamda bir süre görüştü. Ziyarette Yılmaz'a dernek üyeleri de eşlik etti.

-NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaret

Ülkü Ocakları Tekirdağ İl Başkanı Hayrullah Zıvalıoğlu, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek konuklara teşekkür etti.

Kaynak: AA

