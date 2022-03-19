Tekirdağ'dan Afganistan'a bir tır un gönderildi - Son Dakika

Tekirdağ'dan, Afganistan'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazırlanan unları taşıyan tır yola çıktı.

İHH İnsani Yardım Vakfınca hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan tır, Marmaraereğlisi ilçesinden dualarla uğurlandı.

Derneğin Tekirdağ Şube Başkanı Süleyman Çalışkan, uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

Her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Çalışkan, şöyle konuştu:

"Tekirdağ'dan bağışçılarımızın katkıları ile bir tır un yardımını hızlı bir şekilde organize edip Allah'a şükür yola çıkardık. Mazlum nerede olursa olsun yardımı ulaştırmaya devam edeceğiz. Türkiye'den 15 günde bir yardım treni, insanı yardım malzemeleri gönderiliyor. Aziz milletimizin merhameti ve vicdanı dünyanın en uzak yerinde de olsa yardıma koşmaktadır. Her zaman ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeye devam edeceğiz. Gönderdiğimiz yardımlar orada ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak."