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Tekirdağ'dan Kısa Kısa

1 saat önce

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlenen çiftin nikahını kıydı.

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Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlenen çiftin nikahını kıydı.

Ergene Belediyesi nikah salonunda evliliğe ilk adımı atmak üzere "evet" diyecek olan çiftlere sürpriz yapan Başkan Yüksel, Gizem Büyükaslanlar ve Yusuf Emre Öztürk çiftlerinin nikahını kıydı.

Yeni hayatlarında genç çifte mutluluklar dilediğini belirten Başkan Yüksel, " Her şeyden önce bu evliliğin sağlık mutluluk ve huzur içinde devam etmesini temenni ediyorum. Saygı, sevgi ve hoşgörünüzü birbirinizden eksik etmeyiniz. Vatanını seven, Atatürkçü çocuklar yetiştirin. Sizlere sağlıklı ve sevgi dolu geçireceğiniz güzel günler, mutluluklar diliyorum. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Tekirdağ'daki Sıfır Atık projesi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan, Büyükşehir Belediyesi tarafından "Sıfır Atık" projesi kapsamında halk pazarında vatandaşlara bez torba dağıttı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen çevre dostu, sağlıklı bez torbalar Marmaraereğlisi ilçesindeki Bahçelievler Mahallesi'ne kurulan semt pazarında Başkan Kadir Albayrak ve Başkan İbrahim Uyan tarafından vatandaşlara hediye edildi.

Albayrak yaptığı yazılı açıklamada vatandaşlara bez torba kullanma bilincinin aşılamak istediklerini belirterek, "Daha temiz bir çevre ve sağlıklı doğa amacıyla başlattığımız bez torba dağıtımı projemiz tüm hızıyla devam ediyor. Tüm ilçelerimizde vatandaşlara Büyükşehir Belediyemiz tarafından üretilen bez torbalarımızı hediye edeceğiz. Vatandaşlarımızın da bilinçli bir şekilde projemize destek vermesi bizleri mutlu ediyor. Çevremizi korumak amacıyla gerçekleştirdiğimiz projelerimiz önümüzdeki dönemde de devam edecek. Her şey güzel Tekirdağımız için." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:30 Kaynak: AA

Sevgililer Günü, Tekirdağ, Ergene, Güncel
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