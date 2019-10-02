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Tekirdağ'dan kısa kısa

49 dakika önce

Tekirdağ'a atanan Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan'a ziyaretler sürüyor.

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Tekirdağ'a atanan Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan'a ziyaretler sürüyor.

Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yiğiter ve İl Jandarma Komutanı Osman Kılıç, İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Erduğan'ı ziyaret ederek yeni görevinde başarı diledi.

Erduğan, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, konuklarına teşekkür etti.

Hayrabolu SYDV yardımları

Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) 199 vatandaşa yardım yapıldı.

Kaymakam Mehmet Sülün, yaptığı açıklamada, eylül ayında 199 ihtiyaç sahibine, 23 bin 197 lira yardımda bulunulduğunu belirtti.


Yardımların aile ve katılım payı olarak verildiğini aktaran Sülün, vakfın ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 12:36 Kaynak: AA
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