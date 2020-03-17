Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, "Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yılı" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, Türk milletinin büyüklüğünü Çanakkale Zaferi ile tüm dünyaya gösterdiğini belirtti.

Çanakkale Zaferi'nin bir gurur tablosu olduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Çanakkale Savaşı ve nihayetinde kazanılan muhteşem zafer, bugün bir ölümsüzlük abidesi olarak karşımızda durmaktadır. Vatan toprağı 18 Mart 1915'te düşmana çiğnetilmedi. Bundan sonra da çiğnetilmeyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, Çanakkale Zaferi'nin 105. yılını kutluyor, bugünlere ulaşmamızı sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahraman gazilerimizi, aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

TTSO Başkanı Günay'dan mesaj

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Günay da "Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yılı" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Günay, mesajında, Çanakkale Zaferi'nin Türk kahramanlık tarihinin en onur verici, en parlak sayfalarından biri olduğunu belirtti.

Çanakkale'de Türk milletinin büyük bir mücadele verdiğini aktaran Günay, şunları kaydetti:

"Kardeşliğimizi, beraberliğimizi bozmaya yeltenenler, topraklarımıza göz dikenler en ağır ve en anlamlı cevabını yine bu milletin birbirine kenetlenmiş yüreklerinden almıştır. Bu duygularla, başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere, Türk milletinin bölünmez bütünlüğü uğruna hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, ebediyete intikal eden ve hayatta olan kahraman gazilerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyorum."

Belediye Başkanı Yüksel, Süleymanpaşa'da incelemelerde bulundu

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, ilçede incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yüksel, Değirmenaltı Mahallesi'ndeki dere yatağında devam eden çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Mahallede ilaçlama çalışması yaptıklarını aktaran Yüksel, "Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle beraber dere yatağı temizliklerine başladık. Uçkun ve larva ilaçlamalarıyla birlikte dezenfekte edilen bölgelerde, muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir alıyoruz." ifadelerini kullandı.