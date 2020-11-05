Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ'dan kısa kısa

05.11.2020 17:01
Tekirdağ'dan kısa kısa, System.String[]

Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Kum, vergi ödemelerinin son ödeme günüyle ilgili uyarıda bulundu.

Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Kum, vergi ödemelerinin son ödeme günüyle ilgili uyarıda bulundu.

Kum, yaptığı yazılı açıklamada, 2020 yılı emlak, çevre ve temizlik, ilan ve reklam vergilerinin ikinci taksit ödemeleri ile 7143 sayılı kanun kapsamında yapılandırılan borçların taksit ödemelerinin 30 Kasım 2020 Pazartesi günü sona ereceğini bildirdi.

Vatandaşların belediyeye olan borçlarını kanun hükümlerinden faydalanarak yapılandırdıklarını belirten Kum, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın söz konusu yapılandırmadan faydalanma haklarını kaybetmemeleri için 30 Kasım 2020 tarihine kadar borç yapılandırma taksitlerini yatırmaları gerekiyor. Ayrıca 2020 yılı emlak vergisi, çevre ve temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi ikinci taksit ödemelerini de hatırlatırız. Ödemeler hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlarımız 444 99 59 numaralı iletişim hattımızı arayarak çağrı merkezimizden ilgili borçlarını öğrenebilirler."

Kum ayrıca, veznelerde yaşanabilecek olası yoğunluğa karşı ödemelerin son güne bırakılmamasını istedi.

Ergene Belediyesi meclis toplantısı yapıldı

Ergene Belediye Başkan Vekili Salih Tıknas başkanlığında, Ulaş Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda Velimeşe Mahallesi sınırları içerisinde kalan sanayi alanlarında çevre düzeni plan değişikliği, nazım imar plan değişikliği ve uygulama imar plan değişikliği yapılması hususu görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi.

Emlak, Vergi, Çorlu, Borç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika


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