Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ'dan kısa kısa

01.02.2021 09:19
Tekirdağ'dan kısa kısa, System.String[]

Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar, Milliyetçi Hareket Partisi Tekirdağ İl Başkan Yardımcısı Bülent Üstün ve Çorlu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Murat Turna, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar, Milliyetçi Hareket Partisi Tekirdağ İl Başkan Yardımcısı Bülent Üstün ve Çorlu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Murat Turna, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Çınar, burada yaptığı konuşmada, üniversitenin Tekirdağ'a olan katkısının altını çizerek, bölgeye fayda sağlayacak her türlü projede bir araya gelmeye devam edeceklerini belirtti.

Üniversitelerin en önemli işlevlerinden biri kuşkusuz önce şehrine ve bölgesine, sonrasında ülkesine fayda sağlayacak değerler üretmek olduğunu söyleyen Rektör Şahin ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Ak Çözüm Merkezi" 10 binden fazla talebi çözüme kavuşturdu

Süleymanpaşa Belediyesi Ak Çözüm Merkezi, hizmete başladığı günden bu yana vatandaşların belediye ile olan iletişimini hızlandırarak talepleri çözüme kavuşturuyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşla belediye arasında köprü işlevi gören ve geçen yılın eylül ayı sonunda hizmete giren merkez, 3 aylık dönemde 10 binden fazla talep aldı.

Kısa bir sürede 10 bin 274 talebi çözüme kavuşturan Ak Çözüm Merkezi bünyesinde, her tür belediye işlemi için dilekçe vermenin yanı sıra, borç yapılandırmaları ve tahsilatları, ilan-reklam ile çevre temizlik vergileri ödemeleri, işyeri ruhsat işlemleri, istihdam masası gibi tüm belediyecilik işlemleri gerçekleştirilebiliyor.

Müdürlükler nezdinde takibi gerçekleştirilen talepler, sonuçlanır sonuçlanmaz vatandaşa konuyla ilgili geri bildirim yapılıyor.

- Marmaraereğlisi'nde Kovid-19 denetimleri devam ediyor

Marmaraereğlisi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerini sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, koronavirüsün bulaş riskinin azaltılması maksadıyla denetimler devam ediyor.

Denetimler kapsamında ekipler, ilçe genelinde market, kuaför ve pazar yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerin İlçe Jandarma Komutanlığı ve Toplum Sağlığı Merkezi ekiplerinin katılımıyla devam edeceği belirtildi.

Milliyetçi Hareket Partisi, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Çınar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika


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