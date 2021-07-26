Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, kendisinden akülü engelli aracı talebinde bulunan Hilmi Aydemir'e aracını teslim etti.

Marmaracık Mahallesi'nde yaşayan Aydemir, Yüksel'den akülü engelli aracı istedi.

Talep üzerine hemen bir akülü tekerlekli engelli sandalyesi temin eden Yüksel, aracı Aydemir'e teslim etti.

Yüksel, Ergene'de engelli vatandaşları hiçbir zaman unutmadıklarını ve her zaman yanlarında olduklarını belirterek, "İlçemizde engelli vatandaşlarımızın hayatlarını bir nebze de olsa kolaylaştıracak olan akülü araç desteğinde bulunmaya devam ediyoruz. Ergene'de çok sayıda engelli vatandaşımız var, hayatın insana neler getireceği hiç belli olmaz. Bugün sağlıklı gezerken, yarın aynı durumda bizler de olabiliriz. Ergene için planladığımız bütün projelerimiz engelli vatandaşlarımızın da rahatlıkla kullanabileceği şekilde tasarlanmıştır." dedi.

Aracını teslim alan Aydemir ise Yüksel'e teşekkür etti.

Ergene Velimeşespor'un olağanüstü genel kurulu yapıldı

2021-2022 futbol sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Ergene Velimeşespor'un, olağanüstü genel kurulu gerçekleştirildi.

Ergene Belediyesi Naim Süleymanoğlu Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda, mevcut yönetimin görev süresine ilişkin faaliyet raporu ile denetim raporu okunarak oy birliği ile ibra edildi.

Ardından yeni yönetimin belirlendiği genel kurula, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Ergene Velimeşespor'un önceki dönem ve yeni yöneticileri de katıldı.

Üyelerin dilek ve temennilerini de açıkladığı genel kurulda yapılan seçimde, yönetim kurulu asil üyeliğe, Serkan Bezgin, Aydın Dinler, Recai Taşkın, Mülayim Bedir, Ahmet Pamukçu, Abdullah Yaman, Hülya İnci, Übeyit Aytaç, Yavuz Akpınar, Atakan Danış, Müjdat Uysalcan seçildi.

Yeni yönetim önümüzdeki günlerde bir araya gelerek görev dağılımı yapacağı ve yeni kulüp başkanı ile diğer yöneticilerin görevlerinin belirleneceği kaydedildi.