Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü dolayısıyla Ergene'de tören düzenlendi.

Kaymakamlık tarafından Benek Koleji'nin konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Ersoy'un hayatının anlatıldığı programda piyes ve İstiklal Marşı Oratoryo su sahnelendi.

Törene, Kaymakam Mehmet Emin Taşçı, Belediye Başkanvekili Ali Cengiz Yürük, Garnizon Komutanı Topçu Albay İlkay Günay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Parıltı, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Şenol Doğramacı da katıldı.

Velimeşe'deki ana su boru hattı yenilendi

Ergene'nin Velimeşe Mahallesi'nde yer alan ana su boru hattı yenilendi.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, ilçenin alt yapısını baştan sona yenileyerek su ve kanalizasyon sorununu ortadan kaldıracaklarını söyledi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) ile koordineli çalışmalarına devam ettiklerini belirten Yüksel, "Yenilenen su boru hattını TESKİ Ergene Şube Müdürümüz Hidayet Filiz ile yerinde inceledik. Mahallemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Albayrak başta olmak üzere emeği geçen herkese Velimeşe ve Ergene halkı adına teşekkür ediyorum." dedi.