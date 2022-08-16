Olay, akşam saatlerinde Fatih Mahallesi Stat Caddesi'nde bulunan bir apartmanın zemin katında meydana geldi. İddiaya göre, yakınları tarafından kendisinden 2 gündür haber alınamayan 71 yaşındaki Rasim G.'nin evine camdan giren itfaiye ekipleri, koltuk üzerindeki yaşlı adamın cansız bedeni ile karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısı ve Tekirdağ Olay yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ölen kişinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şüpheli ölüm vakasına ilişkin soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tekirdağ'da şüpheli ölüm - Son Dakika

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