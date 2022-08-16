Tekirdağ'da şüpheli ölüm - Son Dakika
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Tekirdağ'da şüpheli ölüm

16.08.2022 21:15
Tekirdağ'da şüpheli ölüm

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Fatih Mahallesi Stat Caddesi'nde bulunan bir apartmanın zemin katında meydana geldi. İddiaya göre, yakınları tarafından kendisinden 2 gündür haber alınamayan 71 yaşındaki Rasim G.'nin evine camdan giren itfaiye ekipleri, koltuk üzerindeki yaşlı adamın cansız bedeni ile karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısı ve Tekirdağ Olay yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ölen kişinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şüpheli ölüm vakasına ilişkin soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da şüpheli ölüm - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da şüpheli ölüm - Son Dakika
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