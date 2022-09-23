Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

23.09.2022 10:38
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda iki ilçede bazı adreslere düzenlenen operasyonlarda ve bazı araç ile şüphelilerin üst aramasında 3 bin 766 uyuşturucu hap, 15 gram eroin ve 3 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan F.M, U.D, O.Ü, A.G, F.Ş, T.Ç, T.K. ve O.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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