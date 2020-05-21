TEKİRDAĞ İstanbul-Tekirdağ karayolunda drone ile denetim - Son Dakika

TEKİRDAĞ İstanbul-Tekirdağ karayolunda drone ile denetim

İstanbul-Tekirdağ karayolunda drone ile denetimRAMAZAN Bayramı'nda uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde jandarma ekipleri, İstanbul-Tekirdağ sınırında seyahat belgesi bulunmayan yolcular üzerine uygulama yaptı.

İstanbul- Tekirdağ karayolunda drone ile denetim RAMAZAN Bayramı'nda uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde jandarma ekipleri, İstanbul-Tekirdağ sınırında seyahat belgesi bulunmayan yolcular üzerine uygulama yaptı. Uygulamada dedektör köpekler ile drone de kullanıldı. Ramazan Bayramı öncesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesine sınır İstanbul'un Silivri ilçesi Gümüşyaka Mahallesi'ndeki uygulama noktasında seyahat belgesi bulunmayanların geçişleri önlemek için sıkı denetimlerde bulundu. Polis ekiplerinin de destek verdiği uygulamada, araçlar dedektör köpeklerle aranırken, trafik yoğunluğu havadan drone ile kontrol edildi. Araçlar üzerinde mobil plaka tanıma sistemi gerçekleştirilen uygulamada, sağlık ekiplerince yolcuların ateşleri ölçüldü. Motosikletli jandarma timlerinin de görev aldığı uygulama sırasında İstanbul-Tekirdağ karayolunda araç yoğunlaşması üzerine uygulama noktasına personel sayısı artırıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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