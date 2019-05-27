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TEKİRDAĞ KAMYONET ORTA REFÜJDEKİ DİREĞE ÇARPTI1 ÖLÜ, 2 YARALI

1 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan kamyonetin orta refüjdeki yön levhasının direğine çarpmasıyla meydana gelen Kazada Kemal Özmutlu öldü, 2 kişi de yaralandı.

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan kamyonetin orta refüjdeki yön levhasının direğine çarpmasıyla meydana gelen Kazada Kemal Özmutlu öldü, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, Marmara Ereğlisi'nin Dereağzı Mahallesi Emlak Konutları mevkisinde meydana geldi. Nejat Ongun'un kullandığı mutfak eşyası taşıyan 34 VHU 17 plakalı kapalı kasa kamyonet, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi üzerine bariyerleri aşarak orta refüjdeki yön levhasının direğine çarptı. Kazada, araçta bulunan Kemal özmutlu olay yerinde ölürken, sürücü Nejat Ongun ile Atakan Atalay yaralandı.
Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin yardımı ile çıkarılıp ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ölen Kemal Özmutlu'nun cansız bedeni Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
TEKİRDAĞ KAMYONET ORTA REFÜJDEKİ DİREĞE ÇARPTI1 ÖLÜ, 2 YARALI
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 02:38 Kaynak: DHA
Marmara Ereğlisi, Tekirdağ, Güncel
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