Tekirdağ merkezli fuhuş operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Tekirdağ merkezli iki ilde polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada sahte hesaplar aracılığı ile fuhuş yaptırıldığının tespit edilmesinin ardından Tekirdağ ve İstanbul'da belirlenen 18 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 9 cep telefonu, tabanca, 10 bin lira ve 100 dolar ele geçirildi.

Adreslerde 9'u yabancı 12 kadın yakalandı. Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Fuhuş yapılan evlerin mühürlendiği belirtildi.