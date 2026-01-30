Tekirdağ Müzesi 2025\'te 24 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Türkiye'nin kültürel mirasını yansıtan Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, 2025 yılında yaklaşık 24 bin yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

Tekirdağ ve çevresinde yapılan kazılarda gün yüzüne çıkarılan, tarih öncesi çağlardan bugüne uzanan eserlerin sergilendiği müzede 4 bin 863 arkeolojik ve 1909 etnografik eser ile 17 bin 129 sikke bulunuyor.

Müzede en çok ilgi gören eserler arasında Kybele heykeli, Trak Kralı Kersebleptes'e ait mezar buluntuları ile Fayans Batığı'ndan çıkarılan eserler yer alıyor.

Tekirdağ Kültür ve Turizm İl Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine, Tekirdağ'ın Helenistik, Antik Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait zengin bir kültürel mirasa sahip olduğunu söyledi.

Müzenin de 1967 yılında kurulduğunu ve Trakya'nın binlerce yıllık tarihine ışık tuttuğunu ifade eden Karaküçük, yerli ve yabancı ziyaretçilerin müzeye yoğun ilgi gösterdiğini dile getirdi.

"Osmanlı, Bizans ve Trak dönemlerine ait koleksiyonlarıyla dikkat çeken müzemiz, 2025'te 24 bin ziyaretçi ağırlayarak önemli bir başarıya imza attı." diyen Karaküçük, müzeyi geçen yıl en çok ziyaret edenler arasında Macaristan, Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen turistlerin yer aldığını belirttti.

Tekirdağ'da gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan günlük yaşam eşyaları, mezar buluntuları ve çeşitli arkeolojik eserlerin ziyaretçilere kapsamlı bir tarih yolculuğu sunduğunu aktaran Karaküçük, şu bilgileri paylaştı:

"Müzenin en çok ilgi gören eseri, Trak Kralı Kersebleptes'e ait yüz rekonstrüksiyonu yapılan iskelet ile mezar buluntuları oldu. Türkiye'de gerçekleştirilen ilk yüz rekonstrüksiyonu olma özelliği taşıyan çalışma, müzeyi alanında öne çıkarıyor.

2024 yılında 16 bin ziyaretçiyi ağırlayan müze, 2025'te ziyaretçi sayısını artırarak Trakya'nın kültür ve turizmde önemli merkezlerinden biri haline geldi. Trak medeniyetinden Osmanlı dönemine uzanan zengin koleksiyonuyla müze, tarih ve kültür meraklılarını ağırlamayı sürdürüyor."