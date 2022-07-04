Tekirdağ NKÜ'de "Tekirdağ'da Dini ve Kültürel Hayat" Sempozyumu düzenlendi - Son Dakika
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Tekirdağ NKÜ'de "Tekirdağ'da Dini ve Kültürel Hayat" Sempozyumu düzenlendi

04.07.2022 09:55
Tekirdağ NKÜ'de "Tekirdağ'da Dini ve Kültürel Hayat" Sempozyumu düzenlendi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) İlahiyat Fakültesi tarafından "3. Uluslararası Geçmişten Günümüze Tekirdağ'da Dini ve Kültürel Hayat" sempozyumu düzenlendi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) İlahiyat Fakültesi tarafından "3. Uluslararası Geçmişten Günümüze Tekirdağ'da Dini ve Kültürel Hayat" sempozyumu düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, çevrim içi gerçekleştirilen sempozyumda yaptığı konuşmada, jeopolitik konumu sebebiyle tarihte her zaman önemli bir şehir olan Tekirdağ, tarihsel süreç içerisinde farklı inançlar, farklı kültürler ve farklı medeniyetlerin merkezi olduğunu belirtti.

Yıldırım, toplumları maddi olarak var edenler olduğu gibi manevi olarak da var edenler olduğunu aktararak, "Bu şahsiyetlerin yaşayışları, düşünceleri o toplumu etkiliyor ve şekillendiriyor. Yahya Kemal Beyatlı, Namık Kemal, Mustafa Kemal Atatürk, Malkaralı Nevi Efendi, Mustafa Feyzi Efendi gibi pek çok düşünür ve alim hayatları ve eserleriyle Tekirdağ'da iz bırakmışlardır. Tekirdağ kimliğinin oluşumunda önemli katkılarda bulunmuş ve bu şehrin değişmez değerleri haline gelmişlerdir." ifadelerini kullandı.

NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin de Tekirdağ'da sosyal, kültürel ve dini hayatın farklı boyutlarının ele alındığı sempozyumun hayırlara vesile olmasını diledi.

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Keskin ise sempozyumun amacının tarihi süreçte Tekirdağ'da gerek dini ve kültürel hayatın şekillendirilmesinde ve yönlendirilmesinde katkısı bulunanları, tanımak, tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak suretiyle bu konuda hem derin bir tarih bilinci oluşturmak, hem de geniş bir bilimsel araştırma alanına olanak sağlamak olduğunu belirtti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ NKÜ'de 'Tekirdağ'da Dini ve Kültürel Hayat' Sempozyumu düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ NKÜ'de "Tekirdağ'da Dini ve Kültürel Hayat" Sempozyumu düzenlendi - Son Dakika
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