"Tekirdağ ve deniz" konulu resim yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi - Son Dakika
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"Tekirdağ ve deniz" konulu resim yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi

25.04.2022 08:58
"Tekirdağ ve deniz" konulu resim yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi

Tekirdağ'da düzenlenen "Tekirdağ ve deniz" konulu resim yarışmasında dereceye giren ilkokul öğrencilerine ödülleri verildi.

Tekirdağ'da düzenlenen "Tekirdağ ve deniz" konulu resim yarışmasında dereceye giren ilkokul öğrencilerine ödülleri verildi.

Asyaport tarafından öğrencilerinin sosyal, kültürel, tarihsel ve sanatsal gelişimlerine katkı sağlamak, resim ve güzel sanatlara ilgisini arttırmak ve kent ile denizcilik hakkında bilgilendirmek amacıyla düzenlenen yarışmaya 30 ilkokul öğrencisi katıldı.

Asyaport Limanı'nı gezen öğrenciler daha sonra kent ile ilgili görsellerin olduğu videonun izletilmesinin ardından "Tekirdağ ve deniz" konulu resimler çizdi.

Jüri tarafından yapılan değerlendirmenin ardından birincilik ödülü Mevlana İlkokulundan Arya Duran'a, ikincilik ödülü, Süleymanpaşa İlkokulundan Mina Uğur'a, üçüncülük ödülü de Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulundan Elmira Gediz'e verildi.

Öğrencilerin ödülleri Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar ve değerlendirme komisyonundan Şaban Acar tarafından verildi.

Ödül töreninin ardından sahil dolgu alanda serginin açılışı yapıldı.

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Denizcilik, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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