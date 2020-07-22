TEKİRDAĞ Yamaç paraşütü ile uçarken havada davul çaldı - Son Dakika

Yamaç paraşütü ile uçarken havada davul çaldı

TEKİRDAĞ'da yamaç paraşütü ile uçuş yapan asmalı davul virtüözü Ahmet Çelik, 600 metre yükseklikte davul çaldı.

Tekirdağ'da yaşayan asmalı davul virtüözü Ahmlet Çelik, davulu ile birlikte yamaç paraşütü yapmak için Uçmakdere Köyü'ndeki Ganos Dağı'na gitti. Uçuş öncesi paraşüt pilotu ile hazırlıkları yapan Çelik, paraşüt pistinden atladı. Paraşütle havalanan Çelik, gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra yanına aldığı davulunu çalmaya başladı. 600 metre yükseklikte paraşüte davul çalan Ahmet Çelik, aynı zamanda şarkıda söylerken, hava eğlenceli anlar yaşandı.

Ahmet Çelik'in yamaç paraşütü ile uçuş yaparken davul çalma görüntüleri paylaşıldığı sosyal medya hesaplarında büyük ilgi gördü.