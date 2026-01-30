Tekke: 'Değerli 2 puan kaybettik' - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Tekke: 'Değerli 2 puan kaybettik'

30.01.2026 23:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, Antalyaspor maçında kaçırdıkları penaltıya dikkat çekti.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Hesap.com Antalyaspor deplasmanından 1-1 eşitlikle ayrılan Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, "Antalyaspor'u tebrik ediyorum. Çok değerli 2 puan kaybettik." dedi.

Tekke, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendileri açısından üzücü bir akşam yaşadıklarını belirtti.

Tekke, maçın ilk yarısını oyun itibarıyla kayıp olarak gördüklerini, ikinci yarıdaki oyun, istek ve arzudan memnun olduğunu söyledi.

Kaçırdıkları penaltı nedeniyle galibiyet şansını kaybettiklerini dile getiren Tekke, "Bugün kazanmamız gereken bir maçtı. Yeteneklerimizle daha kaliteli işlerin ortaya çıkması gerekiyor. Antalyaspor'u tebrik ediyorum. Çok değerli 2 puan kaybettik. Önümüzde zorlu maçlar var. Oyun olarak başımız önde değiliz dik bir şekilde ayrılıyoruz ama daha kaliteli işler çıkarmamız gerekiyor." diye konuştu.

Penaltı pozisyonları izlemediğini bu nedenle hakemin bu kararları hakkında bir şey söyleyemeyeceğini anlatan Tekke, "Ama genel hatlarıyla ambiyanstan hoşnut değilim. Nedeni de şu. Özellikle aut atışlarında oyun çok durdu. Herhangi bir faulde oyunu durdurmak isteyen takım oyunu durduruyor. Hakem saat işareti yapıyor ama çok gerçeğe yakın olmuyor. Sadece bu maç için demiyorum. Bu maçta böyle bir rahatsızlık vardı." değerlendirmesinde bulundu.

Yedikleri gol ve kaçırdıkları penaltıyı maçın en olumsuz anları olarak değerlendiren Tekke, "Oyunu 90 dakika böyle tarif edemeyiz. Özellikle yetenekli oyuncularımızın biraz daha ön plana çıkması lazım. Penaltıyı atsaydık rakip biraz daha rahatlayacaktı ve daha kolay pozisyonlar bulabilecektik. Ön bölgede üretememe ya da az üretme sorunu var." ifadelerini kullandı.

Muçi'yi bugün doğal pozisyonda oynatmadıklarını dile getiren Tekke, yeni transfer Umut Nayir'in de elinden geleni yaptığını kaydetti.

Bir gazetecinin, "Transfer söylentileri oyuncuları etkiliyor olabilir mi?" şeklindeki sorusuna, "Etkilenecek bir durumumuz yok. Bu oyuncular çok değerli oyuncular. İstenilen oyuncular. Bir süredir oyuncularımız izleniyor, isteniyor. Dünyada her maç, her oyuncunun istatistiklerinin tutulduğu bir sistemin içerisindeyiz. Oyuncularımızın transferi gündeme gelmesi ya da bazen absürt yapılan haberler kafasını karıştırabilir mi? Ben böyle bir ihtimal vermiyorum. İstek, arzu üst seviyede problem sadece biraz daha öz güven diyebiliriz. Bu da bize kalıyor." yanıtını verdi.

Takımın belli bir potansiyelinin olduğunu anlatan Tekke, "Bu potansiyel bugünkü maçta da ortaya çıktı. Şu maçta çok rahat 3 puan kazanabilirdik. Penaltıyı atmış olsaydık. Maçlar kolay olmuyor. Bu işin psikolojik tarafı var. Psikolojik açıdan sorun yaşadığımızı düşünmüyorum. Temelde sorunlar çok net gözüküyor. Bugün de aynı şeyler." yorumunu yaptı.

Gazetecilerin karşılaşma öncesi takım otobüsünün taşlanmasına ilişkin sorusu üzerine de "Bir çocuk attı. Çok önemli bir şey değil. Bu tip şeylerle insaları karşı karşıya getirmeye gerek yok. Çocuk üst geçidin üzerindeydi." dedi.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Fatih Tekke, Trabzonspor, Antalyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tekke: 'Değerli 2 puan kaybettik' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Azerbaycan’dan İran kararı: Asla izin verilmeyecek Azerbaycan'dan İran kararı: Asla izin verilmeyecek
Restoran ve kafelerde yeni dönem Resmen yasaklandı Restoran ve kafelerde yeni dönem! Resmen yasaklandı
Burkina Faso’da tüm siyasi partiler feshedildi Burkina Faso'da tüm siyasi partiler feshedildi
Trump’tan uyuşturucuyla mücadele için tarihi kararname Trump'tan uyuşturucuyla mücadele için tarihi kararname
Trump’tan gündem yaratacak Kanada kararı: Tüm uçakların sertifikasını iptal etti Trump'tan gündem yaratacak Kanada kararı: Tüm uçakların sertifikasını iptal etti
Trump, Tahran yönetimini uyardı: Nükleer silah yok ve protestocuları öldürmeyi bırakın Trump, Tahran yönetimini uyardı: Nükleer silah yok ve protestocuları öldürmeyi bırakın

00:38
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı’na yeni isim
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na yeni isim
00:12
Konut kredilerinde yeni dönem: Birinci-ikinci el ayrımı kaldırıldı, azami kredi tutarı yükseltildi
Konut kredilerinde yeni dönem: Birinci-ikinci el ayrımı kaldırıldı, azami kredi tutarı yükseltildi
23:25
ABD basını: Trump, İran’a pazar sabahı saldırı emri verebilir
ABD basını: Trump, İran'a pazar sabahı saldırı emri verebilir
22:11
Altın ve gümüş fiyatlarında büyük çöküş
Altın ve gümüş fiyatlarında büyük çöküş
22:03
Fenomen Merve Taşkın’dan yakalama kararına cevap: Suçsuzum
Fenomen Merve Taşkın'dan yakalama kararına cevap: Suçsuzum
20:40
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 01:04:19. #7.11#
SON DAKİKA: Tekke: 'Değerli 2 puan kaybettik' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.