Samsun'un Tekkeköy ilçesinde tıra arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Umut Can Turan'ın kullandığı 55 APM 564 plakalı motosiklet, Şabanoğlu Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bankette park halinde olan Azerbaycan plakalı 77-JE-821 tırın dorsesine arkadan çarptı.
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Tır sürücüsü N.S, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Tekkeköy'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?