Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ruhsatsız silahla mücadele kapsamında yürütülen çalışma çerçevesinde operasyon düzenlendi.
Operasyonda 4 kişinin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramada 4 ruhsatsız otomatik av tüfeği ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Tekkeköy'de Ruhsatsız Tüfek Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?