Tekkeköy'den iki aileye sıcak yuva - Son Dakika

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, olumsuz fiziki şartlarda yaşayan iki ailenin evini yeniden yaparak sıcak bir yuvaya kavuştururken, sosyal belediyecilik anlayışındaki farkını bir kez daha ortaya koydu.

Göreve geldiği günden bugüne sosyal belediyecilik anlayışına büyük önem veren Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, ilçede onlarca kişinin kullanılamaz durumdaki evlerini yıkıp yeniden yaparak, sıcak bir yuvaya kavuşturdu. Başkan Togar son olarak, olumsuz fiziki şartlarda yaşamlarını devam ettiren Yukarıçinik ve Kışla mahallelerindeki iki aileye yapılan evlerini teslim etti.

Vatandaşların hayır duasını alan Başkan Togar ev teslimlerinde yaptığı konuşmada, "Bugün belediyecilik adına yaptığımız bütün hizmetlerin yanında beton, asfalt, parke yollar, kaldırımlar yeni açılan bulvarlar, caddeler, parklar, spor tesisleri, sosyal tesisler, kültür tesisleri, eğitim tesisleri ve şehirleşme adına yapılan bütün güzel hizmetlerin üstünde bir mutluluğu yine sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bugün olumsuz fiziki şartlarda yaşamlarını devam ettiren Yukarıçinik ve Kışla mahallelerimizdeki iki ailemizin eski evlerini yıkarak kendilerine huzur mutluluk ve sağlık dolu bir ortamda yaşamlarını devam ettirecek pırıl pırıl iki evi teslim ettik. Yukarıçinik Mahallemizde 3 kızı 1 oğlu olan Hüseyin Eren'e ve Kışla Mahallemizde yaşayan Asiye Kırdaş teyzemiz ve ailesine evlerini teslim ederek onların mutluluğunu paylaştık. Bizlere bu kutlu görevi ve bu hayrı işleyip aynı mutluluğa ortak olma şansını nasip eden yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun. Rabbim hayır yapan ve hayra vesile olan herkesten razı olsun" - SAMSUN