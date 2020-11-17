"Tekne batıyor" ihbarı polisi alarma geçirdi - Son Dakika

"Tekne batıyor" ihbarı polisi alarma geçirdi

17.11.2020 16:33

Sinop'ta etkili olan şiddetli yağış ve fırtınanın ardından polise yapılan "Tekne batıyor, yardım isteyenler var" ihbarı yanlış anlamadan ibaret olduğu ortaya çıktı.

Sinop'ta etkili olan şiddetli yağış ve fırtınanın ardından polise yapılan "Tekne batıyor, yardım isteyenler var" ihbarı yanlış anlamadan ibaret olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, olay Gelincik Mahallesi İmam Hatip Lisesi mevkisi arka denizde meydana geldi. Mahalle sakinleri denizin içinde bir teknenin değişik manevralar yaptığını görünce teknenin batmak üzere olduğu düşünerek durumu polise bildirdi. İhbar üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. İhbarın ardından Sahil Güvenlik ekiplerine de bilgi verildi. Denizden ve karadan dürbünle aramalar yapıldı. Yapılan arama çalışmasında batan ya da batma tehlikesi geçiren her hangi bir tekneye rastlanılmadı. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucunda ihbarın yanlış anlaşılmadan kaynaklandığı anlaşıldı. - SİNOP

Tekne batıyor ihbarı polisi alarma geçirdi
Tekne batıyor ihbarı polisi alarma geçirdi
Tekne batıyor ihbarı polisi alarma geçirdi
Tekne batıyor ihbarı polisi alarma geçirdi
Tekne batıyor ihbarı polisi alarma geçirdi

İmam Hatip, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Tekne batıyor' ihbarı polisi alarma geçirdi - Son Dakika


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