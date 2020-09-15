Teknik tekstil ihracatı, geçen yılın tamamını geçerek, 1,8 milyar dolara ulaştı

Teknik tekstil ihracatı, yılın 8 ayında geçen yılın tamamında yapılan ihracatın üzerine çıkarak, 1,8 milyar dolara ulaştı.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliği'nden (İTHİB) yapılan açıklamayla, teknik tekstil ihracatına ilişkin veriler paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, kişisel koruyucu donanım ürünleri ihracatındaki hibelerin kaldırılmasıyla teknik tekstil ihracatının daha da artacağını belirterek, kişisel koruyucu donanım ürünlerine ilişkin hibelerin kaldırılmasını çağrısında bulundu.

Pandemi nedeniyle nisan ve mayıs ayında ciddi bir kayıp yaşayan tekstil sektörüne ilişkin ağustos ayı rakamlarının yüz güldürdüğünü bildiren Öksüz, tekstil ve ham maddeleri ihracatında yüzde 6,6 artış yaşandığını, ağustos ayında özellikle ev tekstili ihracatında yüzde 8,3, örme kumaş ihracatında yüzde 5,3 artış gözlemlendiğini aktardı.

Öksüz, "1 Ocak-31 Ağustos döneminde Türkiye'den yapılan teknik tekstil ihracatı, 2019 yılında toplamda yapılan teknik tekstil ihracatının üzerine çıkarak, yıllık 1,8 milyar dolara ulaştı. Sektörün son 12 aylık ihracatı ise 2,3 milyar dolar değerinde gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Ham madde temininde yurt dışına bağlı olmayan teknik tekstil sektörünün, pandemi sınavından başarıyla çıktığını aktaran Öksüz, "Hedef yükselterek 2020 yılı sonunda ihracatımızın 2,5 milyar doları aşmasını, 2021 yılında ise 3 milyar dolar ihracat verisine ulaşmayı hedefliyoruz. Ancak hedeflerimize ulaşabilmemiz için hibe oranlarının kaldırılması gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.