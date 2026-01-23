TEKNOFEST 2026: Savaşan İHA Yarışması Başvuruları Açık

TEKNOFEST 2026 kapsamında Baykar yürütücülüğünde düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Aracı (İHA) Yarışması için başvurular devam ediyor.

TEKNOFEST açıklamasına göre, Savaşan İHA Yarışması, otonom sistemler alanında yetkinlik kazanmak isteyen gençleri gerçekçi muharebe senaryolarıyla buluşturuyor.

Teknolojideki hızlı gelişimle birlikte faaliyet alanı her geçen gün genişleyen İHA'lar, keşif ve gözetleme görevleriyle sınırlı kalmıyor. Savaşan İHA Yarışması, bu dönüşümden hareketle, insanlı savaş uçaklarının gerçekleştirdiği hava-hava ve hava-kara muharebelerine benzer manevra ve mücadele kabiliyetlerinin otonom sistemlere kazandırılmasını hedefliyor.

Baykar yürütücülüğündeki yarışma kapsamında oluşturulan kontrollü senaryolar, gençlerin algılama, karar verme ve manevra yeteneklerini aynı anda test edebilecekleri özgün bir deneyim sunuyor. Yarışma süresince tüm İHA'lar eş zamanlı olarak havada bulunuyor ve birbirleriyle mücadele ediyor.

Rakip İHA'lar, vuruş alanı ekranı üzerinden görüntü işleme yöntemleriyle tespit edilerek sanal ortamda kilitlenmeye çalışılıyor. Fiziksel temasın olmadığı bu yapı sayesinde, yarışmacılar algoritmalarını agresif manevralar ve kaçınma stratejileriyle geliştirme imkanı buluyor.

Savaşan İHA Yarışması, Savaşan İHA ve Kamikaze İHA olmak üzere iki ana görevden oluşuyor. Yarışmanın merkezinde yer alan Savaşan İHA görevinde takımlar, rakiplerine başarılı bir şekilde kilitlenirken aynı zamanda onların kilitlenmelerinden de kaçınmaya çalışıyor. Kamikaze İHA görevi ise bu yapıyı tamamlayıcı nitelik taşıyor. Büyük ödüle aday olabilmek için takımların en az bir müsabaka turunda Kamikaze İHA görevini de başarıyla tamamlaması gerekiyor.

Yarışmaya lise ve üniversite öğrencileri ile mezunlar katılabiliyor

Yarışmanın müsabakalarında hakemler tarafından belirli bir süre aktif hale getirilen hava savunma sistemleri, sanal kısıtlı bölgeler olarak tanımlanıyor. Fiziksel bir müdahale içermeyen bu alanlar, takımlardan hem yasaklı bölgelerden kaçınacak hem de rakip İHA'lara karşı etkin mücadele yürütecek gelişmiş algoritmalar geliştirmelerini bekliyor. Böylece yarışma, yalnızca teknik beceriyi değil stratejik düşünme yetkinliğini de ön plana çıkarıyor.

Yarışmaya, yurt içi ve dışında öğrenim gören lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra mezunlar da katılabiliyor.

Takımlar en az 3, en fazla 15 kişiden oluşabiliyor. Otonom sistemler, görüntü işleme ve yapay zeka alanlarında kendini geliştirmek isteyen gençler için deneyim alanı sunan yarışmaya 20 Şubat'a kadar başvurulabilecek.

Yarışmayı birincilikle tamamlayan ekip 600 bin lira, ikinci olan ekip 500 bin lira, üçüncü olan ekip ise 400 bin lira ödülün sahibi olacak.