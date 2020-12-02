Teknogirişim Sermaye Desteği Programı için başvurular devam ediyor - Son Dakika

Teknogirişim Sermaye Desteği Programı için başvurular devam ediyor

02.12.2020 13:34
Teknogirişim Sermaye Desteği Programı için başvurular devam ediyor, System.String[]

Girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerinin, ticari değeri yüksek ürün ve hizmetlere dönüştürebilmeleri hedefiyle yürütülen Girişim Fabrikası BİGG Hızlandırma Programı için başvurular devam ediyor.

Girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerinin, ticari değeri yüksek ürün ve hizmetlere dönüştürebilmeleri hedefiyle yürütülen Girişim Fabrikası BİGG Hızlandırma Programı için başvurular devam ediyor.

200 bin liralık karşılıksız destek sunan ve bu desteğin yüzde 40'lık kısmının girişimcilere peşin olarak ödendiği TÜBİTAK 1512-Teknogirişim Sermaye Desteği Programı (BİGG) kapsamında girişimcilerin fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetleri destekleniyor.

Yetkili Uygulayıcı Kuruluş olarak faaliyet gösteren Özyeğin Üniversitesi Girişim Fabrikası girişimcilere sunduğu eğitim, mentorluk, binlerce dolar değerinde teknolojik alt yapı hizmetlerine erişim, yatırımcı ve kurumlara etkileşim gibi destekler ile girişimcilerin iş fikirlerini hayata geçirmelerine yardımcı oluyor.

Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Merkezi Direktörü Dr. İsmail Arı, merkezin 10 yıllık Ön-kuluçka, Kuluçka ve 5 yıllık BİGG Hızlandırma Programı tecrübesinin aday girişimciler için çok önemli bir avantaj sağladığını söyledi.

Girişim Fabrikası BİGG Hızlandırma Programı'na katılan ve BİGG desteğine hak kazanan girişimciler, şirket kurulum ücretlerinin karşılanmasına yönelik özel bir finansal destekten de faydalanma ayrıcalığına sahip oluyor.

Bugüne dek gıdadan uzay teknolojilerine, sağlıktan otomotiv ve savuma sanayisine kadar birçok farklı alanda girişimcinin desteğe hak kazandığı program kapsamında teknolojik yenilik içeren, ticarileşme potansiyeli yüksek ve nitelikli ekip üyelerine yönelik projeler öncelikli olarak değerlendiriliyor.

Yeni dönemde Girişim Fabrikası tarafından tamamen online olarak yürütülecek program kapsamında girişimciler, alanında uzman eğitmen ve mentorlar ile çalışarak iş fikirlerini geliştirme ve yüksek potansiyelli bir girişime dönüştürme fırsatına sahip olacaklar.

PROGRAMA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Üniversite son sınıftan başlayarak, en son aldığı derece üzerinden maksimum 10 yıl geçmiş ve herhangi bir şirkete ortaklığı bulunmayan herkes programa başvurabiliyor. Kadın girişimciler, akademisyenler, profesyoneller, araştırmacılar, mezunlar ve son sınıf öğrencileri Girişim Fabrikası'nın internet sitesi olan http://bigg.girisimfabrikasi.com/  üzerinden programa kolaylıkla başvuruda bulunabilir.

Kadın girişimcilerin katılımının özellikle teşvik edildiği programın yeni döneminde daha fazla kadın girişimcinin hedeflerine ulaşmasına destek olmak için başvuruları bekliyor. Teknoloji odaklı sosyal girişimciler de program kapsamında sunulan desteklerden faydalanabiliyor.

BAŞVURU İÇİN 15 ARALIK SON GÜN

Girişim Fabrikası BİGG Hızlandırma Programı, 2020-1 çağrısı kapsamında TÜBİTAK tarafından ilan edilen 6 tematik alanın herhangi biriyle uyumlu projesi olan tüm girişimcilerin başvurularını kabul ediyor. Alanlar, akıllı ulaşım, enerji ve temiz teknolojiler, akıllı üretim sistemleri, (Sanayide Dijital Dönüşüm) iletişim ve sayısal dönüşüm, sağlık ve iyi yaşam, sürdürülebilir tarım ve beslenme.

15 Aralık'ta sona erecek başvuru döneminin ardından seçilecek iş fikri sahipleri, tamamen online olarak ilerleyecek program kapsamında alanlarında uzman ve tecrübeli isimlerle bire bir çalışma fırsatları bulacak.


Teknogirişim Sermaye Desteği Programı için başvurular devam ediyor
Teknogirişim Sermaye Desteği Programı için başvurular devam ediyor

Özyeğin Üniversitesi, Yatırımcı, Aralık, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Teknogirişim Sermaye Desteği Programı için başvurular devam ediyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kılıçdaroğlu, iktidara bu kez Çin üzerinden yüklendi: Arayıp maliyetini sordum, cevap bir haftada geldi MasterChef'ten elenen Ayyüce Kamit, Emir Elidemir ile çıkan aşk haberlerine açıklık getirdi Yıkılmış metruk evde insan kafatası ve kemikler bulundu İndirimli elektrik için son gün 5 Aralık Türk bilim insanları keçi sütünün içindeki bir maddenin koronavirüse karşı etkili olduğunu tespit etti Yürek yakan detay! Koronadan ölmeden 2 saat önce eşinden helallik istemiş Sabah saatinde geldiler, mağazanın camını kırıp onlarca mont çaldılar Oyuncu Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınyay hayatını kaybetti
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay koronavirüse yakalandı Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay koronavirüse yakalandı         
13:17
Son Dakika! Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında Son Dakika! Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında "Aşı" gündemiyle toplanıyor         
12:28
Asgari ücret zammı için 4 Aralık'ta yapılacak ilk toplantı internet üzerinden gerçekleştirilecek Asgari ücret zammı için 4 Aralık'ta yapılacak ilk toplantı internet üzerinden gerçekleştirilecek         
12:02
Çaykur Rizespor'un eski futbolcusu Abarhoun, 31 yaşında hayatını kaybetti Çaykur Rizespor'un eski futbolcusu Abarhoun, 31 yaşında hayatını kaybetti         
11:46
İsmail Küçükkaya İmamoğlu'na suikast olayında resmi belgeyi canlı yayında okudu İsmail Küçükkaya İmamoğlu'na suikast olayında resmi belgeyi canlı yayında okudu         
11:32
Tıp dünyası ABD'li anne ve kızını konuşuyor: Aralarında 1 yaş var Tıp dünyası ABD'li anne ve kızını konuşuyor: Aralarında 1 yaş var         
10:56
İran'a karşı Türkiye'nin eline üç koz birden geçti! Doğal gazda büyük indirim kaçınılmaz oldu İran'a karşı Türkiye'nin eline üç koz birden geçti! Doğal gazda büyük indirim kaçınılmaz oldu         
10:46
Otomobil içerisindeki kadının yüzüne tekme attı! Dehşet anları kamerada Otomobil içerisindeki kadının yüzüne tekme attı! Dehşet anları kamerada         
10:20
Yaralı kurye, zimmetli pantolonunun kesilmemesini istedi! Olay yerine gelen patron, duruma müdahale etti Yaralı kurye, zimmetli pantolonunun kesilmemesini istedi! Olay yerine gelen patron, duruma müdahale etti         
10:06
Son Dakika! İngiltere, Pfizer-Biontech ortak çalışmasıyla yapılan koronavirüs aşısının kullanımını onayladı Son Dakika! İngiltere, Pfizer-Biontech ortak çalışmasıyla yapılan koronavirüs aşısının kullanımını onayladı         
10:05
Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı         
09:45
Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok         
09:41
İş görüşmesinde şaşırtan manzara! 1052 kişi çağrıldı, 9 kişi katıldı İş görüşmesinde şaşırtan manzara! 1052 kişi çağrıldı, 9 kişi katıldı         
09:29
Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 190 ile zirveyi gördü Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 190 ile zirveyi gördü         
09:16
Korona servisi hemşiresi: Her gün 'Virüs kaptım mı?' sorusunu soruyorum Korona servisi hemşiresi: Her gün 'Virüs kaptım mı?' sorusunu soruyorum         
09:13
Yeni pozlarını paylaşan Hadise'ye beğeni üstüne beğeni yağdı Yeni pozlarını paylaşan Hadise'ye beğeni üstüne beğeni yağdı         
20:25
Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı         
15:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2020 13:38:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Teknogirişim Sermaye Desteği Programı için başvurular devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei