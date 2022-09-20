GTA 6 sonrası bir de iPhone 15 sızıntısı! - Son Dakika
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GTA 6 sonrası bir de iPhone 15 sızıntısı!

20.09.2022 01:32
GTA 6 sonrası bir de iPhone 15 sızıntısı!

Teknoloji dünyası son zamanlardaki sızıntı haberleriyle sarsılmış durumdayken, iPhone 15 hakkında birçok yeni sızıntı ortaya çıktı.

Son haftalarda teknoloji dünyası sızıntılarla sarsılıyor. Geçtiğimiz günlerde birçok markanın yeni ürünleri sızdırıldı. Şimdi ise sıra tekrar Apple'a döndü. Sektör bu sızıntılara alışmış olsa da bu kez beklenenden erken geldi. İşte iPhone 15 özellikleri hakkında ortaya çıkanlar…

iPhone 15 özellikleri ortaya çıktı!

Geçtiğimiz haftalarda yeni iPhone 14 serisi tanıtıldı. Fakat iPhone 15 modellerinin özellikleri için de şimdiden birçok yeni sızıntı ortaya çıkmaya başladı. Son haftalarda sızıntılarla sarsılan akıllı telefon dünyası, iPhone 15 sızıntılarını da büyük merakla karşılayacak gibi görünüyor.

GTA 6 sonrası bir de iPhone 15 sızıntısı!

Apple, iPhone model telefonlarında neredeyse tüm ihtiyaçları giderecek özellikler eklemeyi seviyor ve alışkanlık edinmiş durumda. En son iPhone 14 serisine yeni eklenen uydu üzerinden acil yardım çağırma özelliği, kullanıcılar tarafından oldukça takdir edilmişti.

iPhone 15'te Dynamic Island sürprizi!

Apple, bu seferki iPhone 15 hakkındaki sızıntı ile birlikte video çekmeyi seven kullanıcılarını kendisine çekiyor. Sızıntılara göre Apple'ın iPhone 15 Ultra model telefonuna 8K çekim modu özelliği geliyor. Ayrıca diğer bilgilere göre de Ultra modeli, yalnızca tek periskop merceğe (5x/6x) sahip olacak.

GTA 6 sonrası bir de iPhone 15 sızıntısı!

Bir diğer sızıntı ise iPhone 15 Ultra'nın daha iyi pil ömrüne sahip olacağı. İddialara göre Ultra, 3-4 saat daha uzun süre dayanabilecek ve önceki modellerine göre çok daha iyi pil ömrüyle gelecek.

Bunların yanı sıra, İddialara göre iPhone 15 ve 15 Plus modellerinin A16 Bionic işlemci kullanması bekleniyorken, Pro ve Ultra modellerinin de A17 işlemci kullanması bekleniyor.

GTA 6 sonrası bir de iPhone 15 sızıntısı!

iPhone 15'te Dynamic Island sürprizi

iPhone 14 Pro ve Pro Max akıllı telefonları ile hayatımıza giren Dynamic Island, uygulamalardan gelen veya telefonun kendi bildirimlerini görüntüleyebilmek için özel bir tasarımdır. Delikli ekran ile birleşmiş özellik, bildirime göre genişleyebilir, hatta şekil bile değiştirebilir.

iPhone 15 hakkında birçok yeni sızıntı öğrenilmişken, iPhone 14'ün Pro modellerinde kullanılan Dynamic Island özelliğinin bizi iPhone 15'te de karşılayacağını hatırlatmakta fayda var. iPhone 15'in tüm modellerinde olması beklenilen bu özelliğin çok daha fazla işleve sahip olması bekleniyor.

GTA 6 sonrası bir de iPhone 15 sızıntısı!

Sizler iPhone 15 sızıntıları hakkında ne düşünüyorsunuz? Tüm beklentileri karşılayacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

iPhone 14, Apple, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji GTA 6 sonrası bir de iPhone 15 sızıntısı! - Son Dakika

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