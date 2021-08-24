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Teknoloji Festivalinde Muhteşem Final - Son Dakika

Teknoloji Festivalinde Muhteşem Final

24.08.2021 16:20
Teknoloji Festivalinde Muhteşem Final, System.String[]

İlçeler arasında uluslararası düzeyde ilkini gerçekleştiren İnegöl Belediyesi, İkinci Teknoloji Festivalinin dördüncü gününde muhteşem kapanış ile festivali sonlandırdı.

İnegöl Belediyesi'nin bu yıl ikincisini düzenlediği Teknoloji Festivali, 23 Ağustos Pazartesi günü etkinlikleri ile kapanışı yaptı. Festival kapsamında gün içerisinde devam eden son tur yarışmaları yapıldı. Akşam programlarında ise 20.Dönem Rize Milletvekili Şevki Yılmaz, ''Tarihte Milli ve Yerli Teknoloji Hamlesine Vurulan Darbe'' konulu söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşi sonrası Karadeniz Müziğinin parlayan yıldızlarından Ekin Uzunlar sahne alarak şarkılarıyla muhteşem konser verdi.

MİLLİ VE YERLİ TEKNOLOJİ HAMLESİNE DARBEYİ ANLATTI

Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen kariyer söyleşilerinde 20.Dönem Rize Milletvekili Şevki Yılmaz Kültür Park Nikah Dairesi önünde İnegöllü vatandaşlarla bir araya geldi. Yılmaz, 1 saati aşkın süreyle geçmiş tarihimizde yaşanan Milli ve Yerli Teknoloji Hamlesine vurulan darbeyi anlattı. Şevki Yılmaz konuşmasında bu tür organizasyonlarla geleceğimizin teminatı olan gençlerimize verilen değerden dolayı İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik etti. Konuşma sonrası İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa, Şevki Yılmaz'a plaket takdim etti.

EKİN UZUNLAR KONSERİ GECEYE DAMGA VURDU

Karadeniz Müziğinin parlayan yıldızı genç sanatçı Ekin Uzunlar, saat 21.30'da sahneye çıkarak eşsiz müzikleriyle İnegöllü vatandaşları coşturdu. Konsere yoğun katılım sağlayan vatandaşlar, Ekin Uzunlar'ın şarkılarına eşlik ederek gönüllerince eğlendiler. Konserin son bölümünde genç sanatçı Ekin Uzunlar, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ı sahneye davet ederek kendisine teşekkür etti.

SİZLERE MİHMANDARLIK ETMEK İSTİYORUZ

Final bölümünde ise sahneye çıkıp İnegöllü gençlere seslenen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, ''Sizlerle ilgili bir takım araştırmalar yaptım. Saha araştırmaları, saha anketleri yapmaya çalıştım. Gençlerimizin bizden beklentisi nedir, sizleri anlayacak adımları atmak üzeri bir miktar veriler toplamaya çalıştım. Teknolojiyi çok sevdiğinizi gayet iyi biliyoruz artık 7'den 70'e teknolojiyi kullanmayan yok. Teknolojiyi daha faydalı nasıl kullanırız ve bu anlamda size mihmandarlık edebilecek neler yapabiliriz bunları çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde bu çalışmaları daha da geliştireceğiz. Uluslararası düzeye çıkarabilecek adımları atmak istiyoruz. Buna katkı ve destek veren ilk öncelikle sizlere teşekkür ederim. Çok kıymetli Ekin Uzunlar ve orkestrasına teşekkür ediyorum. Bu güzel gecede festivalimizin finalini yapıyoruz. Bundan sonrasında da bizlere fikirleriniz, önerileriniz olursa www.inegolunfikri.com, 153 hatlarımız, WhatsApp hatlarımız, İnegöl Belediyesi sayfasına ve sosyal medya hesaplarından yorum yaprak bizlere bildirirseniz bizlerde inşallah en doğru işleri ve beklentiyi karşılayacak işler yapmış oluruz. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum.'' dedi.

Konuşma sonrası İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, genç sanatçıya plaket takdim etti. Ardından ise festival kapsamında yer alan stand sunumlarında ''En İyi Stand'' sunumu kategorisinde başarı gösteren stand sahiplerine ödüllerini verdi.

Şevki Yılmaz, Alper Taban, Festival, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Teknoloji Festivalinde Muhteşem Final - Son Dakika


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