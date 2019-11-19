Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezleri Ödülleri sahiplerini buldu

Teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde yürütülen projelerin sonunda ortaya konan yeni teknoloji ve çıktıların kamuoyuyla paylaşılması ve başarılı merkezlere ödül verilmesi amacıyla 7'nci Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezleri Ödül Töreni yapıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen ödül törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yanı sıra Bakan yardımcıları Mehmet Fatih Kacır, Çetin Ali Dönmez, Hasan Büyükdede, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Türk Standardları Enstitüsü Başkanı Adem Şahin, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Habip Asan ile Ar-Ge ve yenilik ekosisteminin önemli aktörleri katıldı.

Törende, Bakan Varank tarafından 13 kategoride toplam 39 ödül sahiplerine takdim edildi. Ayrıca, belge almaya hak kazanan 735 firmaya Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Belgesi verildi.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 2018 Yılı Performans Endeksi sonuçlarına göre, olgun teknoloji geliştirme bölgeleri birincisi ODTÜ Teknokent, gelişmekte olan teknoloji geliştirme bölgeleri birincisi Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi, erken aşama teknoloji geliştirme bölgeleri birincisi Samsun Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve en iyi gelişme gösteren teknoloji geliştirme bölgeleri birincisi Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi oldu. Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi genel sıralamada da biricilik kazandı.

Ar-Ge merkezleri performans ödüllerinin verildiği firmalar ise şunlar:

A Grubu Ar-Ge Merkezleri Kategorisi (15-35 Ar-Ge Personel İstihdamı) birincisi: Tirsan Kardan Sanayi ve Ticaret AŞ

B Grubu Ar-Ge Merkezleri Kategorisi (36-50 Ar-Ge Personel İstihdamı) birincisi: Pak Gıda Üretim ve Pazarlama AŞ

C Grubu Ar-Ge Merkezleri Kategorisi (51-75 Ar-Ge Personel İstihdamı) birincisi: Kordsa Teknik Tekstil AŞ

D Grubu Ar-Ge Merkezleri Kategorisi (76-250 Ar-Ge Personel İstihdamı) birincisi: Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret AŞ

E Grubu Ar-Ge Merkezleri Kategorisi (250 Üzeri Ar-Ge Personel İstihdamı) birincisi: Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ

Proje Kapasitesi Kategorisi birincisi: Kordsa Teknik Tekstil AŞ

İş Birliği ve Etkileşim Kategorisi birincisi: Kale Oto Radyatör Sanayi ve Ticaret AŞ

En Fazla Yeni Ar-Ge Personeli İstihdamı Kategorisi birincisi: Aselsan AŞ

En Fazla Ar-Ge Harcaması Yapan Ar-Ge Merkezleri Kategorisi birincisi: Aselsan AŞ