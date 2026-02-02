Teknoloji Hamlesi Güncellendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Teknoloji Hamlesi Programı kapsamında, öncelikli ürün listesinin ve teknoloji alanlarının güncellendiğini bildirdi.

Bakan Kacır, yazılı açıklamasında, Teknoloji Hamlesi Programı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Programı, Türkiye'nin katma değeri yüksek, yenilikçi ve rekabetçi üretim altyapısını güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiklerinin altını çizen Kacır, şunları kaydetti:

"Teknoloji Hamlesi Programı'nın etkisini, 2026 yılı içinde açılacak yeni çağrılarla daha ileriye taşıyacağız. Bu hedef doğrultusunda, öncelikli ürün listesi ile teknoloji alanları güncellendi. Yeni dönemde 1126 öncelikli ürün, 414 teknoloji alanı ve 34 kritik ham madde destek kapsamına alındı. Bugüne kadar Teknoloji Hamlesi Programı'nda, 6 çağrı açtık. Bu kapsamda 24,3 milyar lirası AR-GE olmak üzere, toplam 197 milyar lira yatırım büyüklüğüne sahip, 218 projeyi destekliyoruz. Projeler tamamlandığında, dış ticaret dengemize yılda 11,4 milyar dolar katkı sağlayacağız. Stratejik sektörlerde yerli üretimi teşvik etmeye ve Türkiye'nin teknolojik dönüşümünü hızlandırmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Öncelikli alanlar arasında afet, elektronik ve makine, biyoteknoloji ve akıllı yaşam, gıda, tarım ve kimya, yeni nesil bilgi ve iletişim, döngüsel ekonomi ve iklimin yanı sıra malzeme ve malzeme işleme teknolojileri de bulunuyor.

Teknoloji Hamlesi Programı ile ilgili tüm detaylara "hamle.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.