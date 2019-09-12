Teknosa'dan okul ihtiyaçları için kampanya

Teknoloji perakendecisi Teknosa 13-16 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak "Okula Dönüş " kampanyası yaptığını duyurdu. Kampanya kapsamında öğrenciler için notebooktan akıllı telefona, tabletten aksesuarlara kadar birçok teknoloji ürününe avantajlı fiyatlarla sahip olma fırsatı sunuluyor.

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte markalar okul ihtiyaçlarını hesaplı şekilde karşılamak isteyenlere özel kampanyalarını bir bir duyurmaya devam ediyor. Teknoloji perakendicisi Teknosa da bu ihtiyaç doğrultusunda notebook'tan yazıcıya, akıllı telefondan aksesuarlara kadar farklı kategorilerde indirim yaptığı kampanyayı duyurdu. Buna ek olarak indirimli fiyatların yanında taksit ve krediyle ödeme seçeneklerini de müşterilerine sundu.

Marka tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Teknosa'nın 13-16 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak kampanyasında tüm tablet, monitör ve yazıcı alışverişlerinde KDV tutarında indirim var. Öğrencilerin eğitim süresince en önemli bilgi edinme ve üretme araçlarından biri olan notebooklarda yüzde 50 indirimli ek garanti yaptırma fırsatı da sağlanıyor. KDV tutarında indirimlere ek olarak Lenovo Ideapad i5 işlemcili notebook bin liralık indirimle 3 bin 299 liradan sunulurken, HP Celeron notebook ise yüzde 20'yi aşan bir indirimle bin 599 liradan satılıyor. Ayrıca, eski telefonunu Teknosa'ya getirenler, notebook alışverişlerinde mevcut indirimlerin yanı sıra bin liraya varan indirim kazanma şansına sahip oluyor. Öğrenme ve eğlenme deneyimini bir arada sunan tabletlerde de Teknosa'ya özel fırsatlar var. Apple Ipad 300 liralık indirimle 2 bin 199 liradan, Samsung Galaxy TAB A T510 tablet ise yüzde 20'yi aşan indirimle bin 299 TL'den tüketicilerle buluşuyor. Bu ürünün yanında 69,90 lira değerindeki Preo tablet ekran koruma da 1 liradan alınabiliyor. Öğrencilerin ödevlerini yaparken en çok ihtiyaç duydukları ürünlerden Canon Pixma E-414 mürekkep püskürtmeli yazıcı ise 249 liralık avantajlı fiyatıyla satılıyor. Oyunu ve esporu seven öğrencileri de unutmayan Teknosa, hem gaming özellikli notebooklarda hem de gaming aksesuarlarda KDV tutarında indirim sağlarken, HP Pavillon gaming notebooku 5 bin 999 liradan, Casper G770 Gaming notebooku ise 5 bin 799 liradan satışa sunuyor. En son teknolojilerin adresi Teknosa'da tüm çocuk saatlerinde yüzde 30'a varan indirime ek Apple Watch Series 3 ve 4'lerde 300 liraya varan indirim var. Teknoloji severler, Oppo AX7 4/64 GB akıllı telefona bin 799 liraya yanında Preo Pwatch X Lite akıllı banta da 1 liraya sahip olma şansı yakalıyor. Rengarenk seçenekleriyle Beats Solo 3 kulak üstü kulaklıklar ise 300 liralık indirimle tüketicileri bekliyor."