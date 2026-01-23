Teknosa'ya İki Ödül

Teknosa'nın 25. yılına özel hazırlanan imaj filmleri, Marketing Türkiye için Adgager tarafından gerçekleştirilen AdQ (Advertising Quality) araştırmasında iki ödül elde etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, araştırmada yer alan 858 reklam filmi arasından seçilen Teknosa imaj filmleri, "Toptan" ve "Perakende" kategorilerinde 2025'in etkili reklam filmleri arasında gösterildi.

Araştırmaya göre genel AdQ ortalaması 7,1 olarak ölçülürken, Teknosa'nın "Teknoloji Teknosa'da Güzel" kampanyası kapsamında hazırlanan iki imaj filmi 7,9 AdQ skoru elde etti.

Aynı kategoride ilk üçte yer alan reklam filmlerinin ikisinin Teknosa'ya ait olması, kampanyanın yüksek iletişim performansını ortaya koydu.

Araştırmada, Teknosa'nın 25. yıl imaj filmlerinin teknolojiyi yalnızca ürün ve satış odağında değil, "hayatın içinden bir anlatımla" ele alması ve teknolojiyle kurulan duygusal bağ üzerinden markanın "yaratıcı" algısını güçlendirmesi nedenleriyle öne çıktığı belirtildi.