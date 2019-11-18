Tekstil firmalarının yurt dışındaki testleri daha ucuza Bursa'da yapılabilecek

Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM), Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından gerçekleştirilen kapsam genişletme denetimlerini başarıyla tamamlayarak 32 test metodunda "ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu"na sahip oldu.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından (BTSO) yapılan açıklamaya göre, BUTEKOM bünyesinde yer alan Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi ile İleri Kompozit Malzemeler Mükemmeliyet Merkezi (İKMAMM) laboratuvarları, TÜRKAK tarafından gerçekleştirilen kapsam genişletme denetimlerini başarıyla tamamladı.

"TS EN ISO/IEC 17025: 2017" standardına göre 32 test metodunda akredite olan BUTEKOM, uluslararası düzeyde tanınırlık ve kabul edilebilirlik için gerekli olan akreditasyon belgesini aldı.

Türkiye'deki firmaların yurt dışında yaptırdığı birçok testin Bursa'da uygulanmasının önünü açan BUTEKOM, firmaların hem çok daha ucuza hem de güvenli şekilde testlerinin yapılmasını sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTSO ve BUTEKOM Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, yürüttükleri akreditasyon çalışmaları sonucu firmaların yurt dışından hizmet aldığı birçok testi BUTEKOM'da yapabilme imkanına kavuştuğunu bildirdi.

Firmaların testlerini artık daha ucuza yaptırabileceğini vurgulayan Burkay, şunları kaydetti:

"BUTEKOM test analiz ve muayene hizmetleri başta olmak üzere proje hizmetleri, numune üretimi, teknik raporlar, teknik danışmanlık, eğitim, organizasyon hizmetleri gibi birçok alanda firmaların çözüm ortağı konumunda. Bugüne kadar 250'den fazla kurum ve firma BUTEKOM'dan hizmet aldı. Sadece Bursa'da değil Türkiye genelinde tekstil, hazır giyim, plastik ve kauçuk gibi sektörlerde iş yapan bütün firmaların BUTEKOM ile irtibata geçerek merkezin imkanlarından faydalanmasını bekliyoruz."