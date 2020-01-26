Teksüt Bandırma 66-85 OGM Ormanspor - Son Dakika
Son Dakika Spor Teksüt Bandırma 66-85 OGM Ormanspor - Son Dakika Spor

Teksüt Bandırma 66-85 OGM Ormanspor

14 dakika önce

Karşılaşmanın ilk 5 dakikası 11-11 eşitlikle geçilirken, özellikle Warren'ın isabetli dış atışlarıyla OGM Ormanspor, birinci periyodu 21-19 önde tamamladı.

Teksüt Bandırma 66-85 OGM Ormanspor, System.String[]

Karşılaşmanın ilk 5 dakikası 11-11 eşitlikle geçilirken, özellikle Warren'ın isabetli dış atışlarıyla OGM Ormanspor, birinci periyodu 21-19 önde tamamladı.


Mücadelenin 15. dakikasını 29-27 üstün geçen konuk ekip, Warren'ın son saniye üçlüğüyle soyunma odasına 43-37 önde gitti.


Üçüncü çeyreğe de iyi başlayan ve farkı açan OGM Ormanspor, final periyoduna 63-47 önde girdiği müsabakadan 85-66 galip ayrıldı.


Salon: Kara Ali Acar


Hakemler: Erşan Kartal, Kaan Büyükçil, Serdar Ünal


Teksüt Bandırma: Smith 19, Prewitt 3, Furkan Haltalı 6, Rıdvan Öncel 9, Sadık Emir Kabaca, Erkan Yılmaz, Şehmus Hazer 2, Kalinoski 4, Alperen Şengün,Terry 7, Hummer 16


OGM Ormanspor: Kloof 10, Hagins 10, Kikanovic 13, Caner Ercan, Kadir Bayram 4, Babic 12, Dorukhan Engindeniz 7, Cevher Özer 13, Warren 16


1. Periyot : 19-21


Devre : 37-43


3. Periyot: 47-63


Bandırma, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 12:27 
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