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Tekvandoda 2020 yolunda kritik viraj

1 saat önce

Türkiye Tekvando Milli Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na puan veren Grand Prix 3'üncü seri müsabakalarına katılacak.

Tekvandoda 2020 yolunda kritik viraj, System.String[]

Türkiye Tekvando Milli Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na puan veren Grand Prix 3'üncü seri müsabakalarına katılacak.

Dünya Tekvando Federasyonu (WT) tarafından düzenlenen Grand Prix 3'üncü Seri Müsabakaları'na Bulgaristan'ın başkenti Sofya evsahipliği yapacak. Tekvandoda 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na doğrudan gidecek sporcular Aralık ayında yapılacak organizasyonlar ile belli olacak. 2020 yolunda müsabakalar azalırken, Grand Prix 3'üncü Seri Müsabakaları verdiği 40 puanla Tokyo vizesi için en önemli organizasyonlardan birisi olarak ön plana çıkıyor.

Teknik direktör Ali Şahin yönetiminde 11 sporcu 3 gün sürecek organizasyonda puan için tatamiye çıkacak. Sıkletlerinde en iyi 32 sporcunun davet edildiği organizasyonda milli takım kadrosunda şu sporcular bulunuyor:

"Kadınlar: Rukiye Yıldırım (49 kg), Zeliha Ağrıs (49 kg), İrem Yaman (57 kg), Hatice Kübra İlgün (57 kg), Nur Tatar Askari (67 kg), Nafia Kuş (+67 kg), Sude Bulut (+67 kg)

Erkekler: Hakan Reçber (68 kg), Ferhat Can Kavurat (68 kg), Yunus Sarı (80 kg), Emre Kutalmış Ateşli (+80 kg)"


Tokyo, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 01:51 Kaynak: DHA
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