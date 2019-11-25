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Tel Abyad'a açılan Akçakale Gümrük Kapısı'ndaki çalışmalarda sona gelindi
6 saat önce
Tel Abyad'a açılan Akçakale Gümrük Kapısı'ndaki çalışmalarda sona gelindi Türkiye ile Suriye arasındaki geçişler için asfalt çalışması yapılıyorŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatıyla güvenli hale getirilen Suriye'nin Telabyad kentine girişler için kullanılacak olan Akçakale Gümrük...
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:16 Kaynak: İHA
Tel Abyad'a açılan Akçakale Gümrük Kapısı'ndaki çalışmalarda sona gelindi
Türkiye ile Suriye arasındaki geçişler için asfalt çalışması yapılıyor
ŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatıyla güvenli hale getirilen Suriye'nin Telabyad kentine girişler için kullanılacak olan Akçakale Gümrük Kapısında çalışmalar son aşamaya geldi.
Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatıyla PKK/ YPG terör örgütünden arındırarak güvenli hale getirdiği Suriye'nin Telabyad kentine girişler için kullanılacak olan Akçakale Gümrük Kapısında çalışmalar son aşamaya geldi. Mayın ve el yapımı patlayıcılardan temizlen gümrük kapısında asfaltlama çalışması yapılıyor. Bu hafta içinde tamamlanması beklenen çalışmaların ardından Telabyad'a girişler buradan sağlanacak. Gümrük kapısının insani yardım geçişleri için kullanılacağı belirtildi.
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